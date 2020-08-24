После смертельного ДТП в Луге госпитализировали девушку с годовалым ребенком

В Лужском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП: водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим авто.

Трагическая авария случилась в воскресенье, 23 августа, у второго подъезда к Луге. По предварительным данным, 61-летний водитель получил травмы, из-за которых он скончался на месте.

Как сообщили в управлении ГИБДД, Nissan, в котором были 26-летняя девушка и годовалый ребенок, госпитализированы.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности смертельной аварии с участием трех иномарок в Лужском районе.