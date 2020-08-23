Появились подробности смертельной аварии с участием трех иномарок в Лужском районе

Появились подробности смертельной аварии с участием трех иномарок в Лужском районе
Столкнулись три машины. Фото: pixabay

В Лужском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием трех авто. Последствия столкновения ликвидировали спасатели.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 23 августа. Дорогу не смогли поделить водители машин марок Opel, Peugeot и Nissan.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, погиб водитель первого авто, также пострадали еще трое. В настоящее время выясняются обстоятельства столкновения транспортных средств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лужском районе спасатели вытащили пострадавшего из раскареженного авто.

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