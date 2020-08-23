В Лужском районе спасатели вытащили пострадавшего из раскареженного авто

В Лужском районе Ленобласти произошло ДТП с участием нескольких авто. К месту аварии оперативно прибыли спасатели.

Дорожный инцидент случился вечером воскресенья, 23 августа, в городе Луга-2. В настоящее время устанавливаются все участники столкновения.

Как сообщить в Главном управлении МЧС РФ по области, сотрудники деблокировали из раскареженного автомобиля одного пострадавшего.

Информация о его состоянии, а также детали произошедшего не приводятся.

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