Легковушка сбила пенсионерку на перекрестке Ланского и Омской

Легковушка сбила пенсионерку на перекрестке Ланского и Омской
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Под колеса легкового автомобиля попала пенсионерка.

Дорожный инцидент случился вечером воскресенья, 23 августа, на пересечении Ланского шоссе и Омской улицы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Не предвидел, что она решит остановиться на мигающий зеленый при пустых дорогах», — написал автор записи.

Информация о состоянии пенсионерки не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у «Пионерской» иномарка вылетела на трамвайные пути. На фотографиях видно, что транспортное средство получило значительные повреждения.

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Легковушка сбила пенсионерку на перекрестке Ланского и Омской
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