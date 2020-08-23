У «Пионерской» иномарка вылетела на трамвайные пути

У &#171;Пионерской&#187; иномарка вылетела на трамвайные пути
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга легковой автомобиль пробил дорожное ограждение и вылетел на трамвайные пути.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 23 августа. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фотографиях видно, что транспортное средство получило значительные повреждения. На место происшествия прибыли бригада реанимации и аварийная служба.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД каршеринг снес дорожный блок и врезался в ограждение. По словам очевидцев, арендованная машина заехала на съезд на Парашютную улицу со слишком большой скоростью.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Навального лечат в Берлине как «гостя канцлера»
Александр Поветкин поблагодарил болельщиков после победа над Уайтом
Во Всеволожске задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней
У «Пионерской» иномарка вылетела на трамвайные пути
В Минске снизили скорость интернета ради нацбезопасности
Харламов поделился портретами своих детей от Батрудинова
В «красной зоне» по коронавирусу остались 12 российских регионов
Заразившуюся коронавирусом Тимошенко госпитализировали в тяжелом состоянии