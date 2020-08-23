У «Пионерской» иномарка вылетела на трамвайные пути

В Приморском районе Петербурга легковой автомобиль пробил дорожное ограждение и вылетел на трамвайные пути.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 23 августа. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фотографиях видно, что транспортное средство получило значительные повреждения. На место происшествия прибыли бригада реанимации и аварийная служба.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД каршеринг снес дорожный блок и врезался в ограждение. По словам очевидцев, арендованная машина заехала на съезд на Парашютную улицу со слишком большой скоростью.