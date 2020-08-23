На КАД каршеринг снес дорожный блок и врезался в ограждение

На КАД каршеринг снес дорожный блок и врезался в ограждение
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге автомобиль сервиса каршеринга влетел в дорожное ограждение на внешнем кольце КАД.

Авария случилась сегодня, 23 августа. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, арендованная машина заехала на съезд на Парашютную улицу со слишком большой скоростью, в результате чего каршеринг снес дорожный блок и влетел в ограждение.

Информация о состоянии водителя не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Мурманском опрокинулась «Газель». На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и «скорой».

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