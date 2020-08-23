На Мурманском опрокинулась «Газель»: на месте МЧС и «скорая»

На Мурманском опрокинулась «Газель»: на месте МЧС и «скорая»

На Мурманском шоссе сегодня, 23 августа, произошла авария. Обо всем сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». «Газель» влетела в столб, а затем опрокинулась, тем самым создав препятствие для других участников движения. На место прибыли сотрудники МЧС и «скорой». По предварительным данным, никто не пострадал.

Спецслужбам предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента. Тем временем автомобилисты жалуются на затор и рекомендуют объезжать место происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на Энгельса пострадали два полицейских. Сотрудников правоохранительных органов госпитализировали в состоянии средней тяжести.