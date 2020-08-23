В ДТП на Энгельса пострадали два полицейских

В ДТП на Энгельса пострадали два полицейских
ДТП на Энгельса. Фото: vk.com/spb_today

Сотрудников правоохранительных органов госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Сегодня, 23 августа, случилась авария на пересечении проспекта Энгельса и проспекта Луначарского. В результате один из автомобилей получил серьезные повреждения, о чем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Выяснилось, что есть также два пострадавших – оба сотрудники правоохранительных органов. Их служебный автомобиль двигался по вызову с включенными специальными сигналами, когда произошло столкновение. Оба мужчины госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

На данный момент проводится проверка обстоятельств инцидента, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Загородной в ДТП пострадали женщина и ребенок.

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