На Загородной в ДТП пострадали женщина и ребенок

Непонятно, по какой причине автомобиль оказался в кювете.

Сегодня, 23 августа, произошла авария на пересечении Загородной и Колпинской улиц. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области. Участником ДТП стал «Опель», который по непонятной причине оказался в кювете. В результате пострадали двое – водительница и ребенок восьми лет. На место прибыли медики, которые госпитализировали травмированных. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Маршала Блюхера затор из-за ДТП с участием троллейбуса. Оба транспортных средства не получили значительных повреждений.