На Маршала Блюхера затор из-за ДТП с участием троллейбуса

Оба транспортных средства не получили значительных повреждений.

На пересечении проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги произошла авария сегодня, 23 августа. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Там столкнулись «Ланд Ровер» и троллейбус, но как именно это произошло – непонятно. В результате машины не получили серьезных повреждений, но образовался небольшой затор.

По предварительным данным, никто не пострадал. С аварией предстоит разобраться сотрудникам спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что случилось массовое ДТП на Большом Обуховском мосту: столкнулись сразу четыре автомобиля. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Информация о пострадавших пока неизвестна.