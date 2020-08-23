На Маршала Блюхера затор из-за ДТП с участием троллейбуса

На Маршала Блюхера затор из-за ДТП с участием троллейбуса
В аварии никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Оба транспортных средства не получили значительных повреждений.

На пересечении проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги произошла авария сегодня, 23 августа. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Там столкнулись «Ланд Ровер» и троллейбус, но как именно это произошло – непонятно. В результате машины не получили серьезных повреждений, но образовался небольшой затор.

По предварительным данным, никто не пострадал. С аварией предстоит разобраться сотрудникам спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что случилось массовое ДТП на Большом Обуховском мосту: столкнулись сразу четыре автомобиля. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Информация о пострадавших пока неизвестна.

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