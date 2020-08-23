Массовое ДТП на Большом Обуховском мосту: столкнулись сразу четыре автомобиля

Дорожно-транспортное происшествие произошло на внутренней стороне КАД в воскресенье, 23 августа.

Фотографию машин-участников аварии опубликовал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Снимок и несколько видеозаписей были сопровождены информацией о том, что в столкновении оказались задействованы четыре автомобиля. Три из них стоят в левом ряду, а еще один — в правом. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Информация о пострадавших пока неизвестна.

Комментаторы назвали данный участок дороги «заколдованным местом». Сегодняшнюю аварию можно было легко списать на плохую и дождливую погоду, но свидетели отмечают, что в этом месте ДТП происходят регулярно даже при благоприятных погодных условиях. Помимо этого, водители рассказали, что на этом участке пути постоянно случаются пробки.

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