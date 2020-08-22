Четыре ребенка и взрослый госпитализированы после пьяного ДТП на Тамбасова

Вечером на юге Петербурга произошла серьезная авария с двумя автомобилями. Пятеро отправились в больницу. Виновник аварии был пьян.

Об этом информирует городское управление ГИБДД. Все произошло примерно в 18 часов у дома №7/1 по улице Тамбасова, что в Красносельском районе.

Подвыпивший 35-летний водитель легковушки «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и вылетел на встречку. Там автомобиль столкнулся с «Киа Рио», который вела 37-летняя петербурженка. От удара «Пассат» отбросило на газон.

После аварии скорая помощь госпитализировала пятерых человек, включая двух 16-летних парней и одного 15-летнего, которые были в «Пассате». Они получили травмы средней степени тяжести. Также в больницу с легкими травмами отправились пассажиры «Киа»: шестилетний мальчик, пятилетняя девочка и 37-летний мужчина.

Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, как утверждают очевидцы, водитель «Пассата», по вине которого произошло ДТП, уехал с места происшествия.