Трое в больнице, дети испуганы: иномарки устроили жесткое ДТП на Тамбасова

Два автомобиля устроили серьезную аварию на полупустой дороге в Красносельском районе Петербурга. Несколько человек, включая детей, пострадали.

Обо всем сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Авария произошла днем в субботу, 22 августа, рядом с домом №7 по улице Тамбасова.

Очевидцы рассказали «Мегаполису», что дорогу не поделили две иномарки «Киа Рио» и «Фольксваген Пассат». Последний в результате столкновения вылетел на газон.

Авария не обошлась без пострадавших — травмы получили девушка и двое парней из «Пассата», они госпитализированы в медучреждение. Находившиеся в салоне «Киа Рио» двое маленьких мальчиков отделались испугом.

Как утверждают очевидцы, водитель «Пассата», по вине которого произошло ДТП, уехал с места происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два автобуса угодили в аварию на проспекте Обуховской Обороны.