Два автобуса угодили в аварию на проспекте Обуховской Обороны

Два автобуса угодили в аварию на проспекте Обуховской Обороны
Пассажирка получила легкие травмы. Фото: Baltphoto

Одна пассажирка получила травмы в ДТП с участием общественного транспорта в Невском районе Петербурга.

Об этом сообщили в петербургском Управлении ГИБДД. Это произошло около полудня в субботу, 22 августа. Два автобуса не смогли разъехаться на проезжей части у дома №269 по проспекту Обуховской Обороны, что рядом с заездом на КАД. Удар получился сильным: пострадала женщина, которая ехала в одном из автобусов в качестве пассажирки. Ей потребовалась медицинская помощь.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии. Они разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массовое ДТП на трассе «Кола» унесло жизнь одного человека. Смертельная авария, в которой столкнулись несколько автомобилей, случилось днем в субботу, 22 августа, на федеральной трассе «Кола» в Ленобласти.

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