Массовое ДТП на трассе «Кола» унесло жизнь одного человека

Смертельная авария, в которой столкнулись несколько автомобилей, случилось днем в субботу, 22 августа, на федеральной трассе «Кола» в Ленобласти.

По предварительной информации регионального управления ГИБДД, в час дня на 103-м километре автодороги столкнулись автомобили KIA Sportage и Toyota Camry. Иномарками управляли мужчины 48 и 62 лет соответственно.

Столкнувшись, обе машины вылетели на «встречку», где KIA подбил Ford Fusion, управляемый 28-летним водителем. А второй участник аварии врезался в Skoda Octavia с 42-летним мужчиной.

Авария обернулась смертью для водителя Skoda Octavia, который скончался на месте. Его 36-летняя пассажирка отделалась легкими травмами. Водителю и пассажиру Toyota Camry повезло меньше — их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас правоохранители проводят проверку.

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