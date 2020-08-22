После ДТП в Киришах спасатели извлекали пострадавшего из помятой машины

В Киришском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП. На место аварии оперативно прибыли спасатели.

Дорожный инцидент случился сегодня, около шести часов утра в городе Кириши. Машины столкнулись на улице Строителей.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, транспортные средства так сильно повредились от удара, что спасателям пришлось извлекать пострадавшего, находящегося в одной из машин.

Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в тройном ДТП на Литейном мосту пострадали два пассажира. По факту случившегося проводится проверка.