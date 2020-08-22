После ДТП в Киришах спасатели извлекали пострадавшего из помятой машины

После ДТП в Киришах спасатели извлекали пострадавшего из помятой машины
На месте работали спасатели. Фото: pixabay

В Киришском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП. На место аварии оперативно прибыли спасатели.

Дорожный инцидент случился сегодня, около шести часов утра в городе Кириши. Машины столкнулись на улице Строителей.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, транспортные средства так сильно повредились от удара, что спасателям пришлось извлекать пострадавшего, находящегося в одной из машин.

Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в тройном ДТП на Литейном мосту пострадали два пассажира. По факту случившегося проводится проверка.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп кириши спасатели


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коронавирус в Петербурге: статистика на 22 августа
За сутки коронавирус подхватили 183 петербуржца
Петербург стал лидером по суточной смертности от коронавируса в России
После ДТП в Киришах спасатели извлекали пострадавшего из помятой машины
В России за сутки коронавирус подхватили почти 5 тысяч человек
Самолет с Навальным на борту приземлился в Берлине
За сутки тесты на коронавирус сдали более 20,6 тысяч петербуржцев
Вице-губернаторы Петербурга с сентября поменяются обязанностями