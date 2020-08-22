В тройном ДТП на Литейном мосту пострадали два пассажира

В Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился утром субботы, 22 августа, на Литейном мосту. По предварительным данным, 30-летний водитель, управляя авто марки Nissan Qashqai, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и столкнулся с двигавшимся по главной дороге Volkswagen Polo, за рулем которого находился 59-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, в результате столкновения вторая иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с другим авто.

Пассажир Nissan получила травмы средней степени тяжести, пассажира Volkswagen госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.

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