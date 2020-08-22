На Невском автомобилист проехал на «красный» и сбил мотоциклиста

На Невском автомобилист проехал на &#171;красный&#187; и сбил мотоциклиста
Место происшествия. Фото: 78.ru

В Центральном районе Северной столицы произошло ДТП с участием мотоциклиста. Его подбил водитель легковушки, который проехал на «красный».

Авария случилась в ночь на субботу, 22 августа, на пересечении Невского проспекта и Полтавской улицы. Записи с камер видеонаблюдения, на которые попал момент столкновения, опубликовал портал 78.ru.

На кадрах видно, что серый KIA нарушил правила дорожного движения: проехал на красный свет светофора и сбил мотоциклиста.

По данным издания, байкер не пострадал, помощь медиков ему не потребовалась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Василеостровском районе Петербурга каршеринг остался без «носа» после ДТП с автобусом. Водитель попытался выехать с парковки.

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На Невском автомобилист проехал на «красный» и сбил мотоциклиста