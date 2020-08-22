Каршеринг «бросился» под автобус на Детской улице

Каршеринг &#171;бросился&#187; под автобус на Детской улице
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Василеостровском районе Петербурга каршеринг остался без «носа» после ДТП с автобусов. Водитель попытался выехать с парковки.

Авария случилась накануне, 21 августа, на Детской улице. Кадры с места происшествия опубликовали ночью в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, как припаркованный «Делимобиль» выезжал на дорогу и не заметил двигающийся в попутном направлении автобус. В результате столкновения сильно пострадала передняя часть арендованного авто.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на юге КАД аварии с грузовиками собрали большую пробку.

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