На юге КАД аварии с грузовиками собрали большую пробку

Два дорожно-транспортных происшествия с грузовиками усложнили жизнь другим участникам движения на внутреннем кольце КАД рядом с подъездом к Софийской улице сегодня, 21 августа.

Затор растянулся на несколько километров, ситуацию усложнили и ремонтные работы, которые производятся на данном участке.

Очевидец опубликовал фотографии пробки в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» и сообщил, что одна авария с грузовиком произошла перед самым съездом на Софийскую улицу, а вторая примерно за километр до этого места — там легковушка столкнулась с большегрузом.

Информация о пострадавших в результате ДТП отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в массовом ДТП у съезда на Мурманское шоссе пострадала девушка-пассажир.