В массовом ДТП у съезда на Мурманское шоссе пострадала девушка-пассажир

В массовом ДТП у съезда на Мурманское шоссе пострадала девушка-пассажир
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествие на внешней стороне КАД с участием патрульного автомобиля дорожной полиции отправило одного из участников аварии в больницу.

Массовая авария произошла в среду, 19 августа, в десять часов вечера, во Всеволожском районе Ленобласти. На внешней стороне кольцевой автодороги столкнулись мотоцикл и автомобиль, после чего сразу же врезались друг в друга еще 4 автомобиля. Отмечается, что одним из пострадавших транспортных средств является служебный автомобиль ДПС. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

К сожалению, обойтись без травмирования среди участников ДТП не вышло — пострадала 20-летняя девушка-пассажир одной из машин. С травмами средней тяжести она была госпитализирована.

Правоохранители начали проверку по факту происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист попал в больницу после ДТП на Витебском.

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