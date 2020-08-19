Мотоциклист попал в больницу после ДТП на Витебском

Вечером в среду, 19 августа, в Московском районе Петербурга госпитализировали водителя мотоцикла, получившего тяжелые травмы в аварии с иномаркой.

Как сообщили в городском УГИБДД, автоавария произошла около 21:30 у дома №10 по Витебскому проспекту. Дорожно-транспортное происшествие устроили автомобиль Hyundai Solaris, который вел 41-летний водитель, и 35-летний мужчина на мотоцикле Honda.

Без пострадавших, к сожалению, не обошлось: водитель мотоцикла получил серьезные травмы. Прибывшая на место происшествия карета скорой помощи госпитализировала мужчину в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

О состоянии водителя иномарки не сообщается. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту аварии.

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