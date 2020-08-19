На Васильевском острове Lexus, объезжая мелкое ДТП, собрал «паровозик»

В среду, 19 августа, около 14:30 на 8-й линии Васильевского острова внедорожник Lexus собрал «паровозик» из четырех автомобилей.

О дорожно-транспортном происшествии рассказали очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам авторов публикации, за рулем элитной иномарки сидела девушка, которая на большой скорости решила объехать небольшое ДТП и снесла капот разворачивавшейся перед ней «Шкоде».

Затем, не успев затормозить, внедорожник «собрал» еще три автомобиля, припаркованных на противоположной стороне улицы. Свидетели считают, что, учитывая последствия столкновения, дама за рулем «Лексуса» ехала со скоростью около ста километров в час. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе на КАД столкнулись два грузовика — движение транспорта на этом участке приостановлено.