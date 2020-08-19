На Васильевском острове Lexus, объезжая мелкое ДТП, собрал «паровозик»

На Васильевском острове Lexus, объезжая мелкое ДТП, собрал &#171;паровозик&#187;
На месте аварии работают экстренные службы. Фото: https://vk.com/spb_today

В среду, 19 августа, около 14:30 на 8-й линии Васильевского острова внедорожник Lexus собрал «паровозик» из четырех автомобилей.

О дорожно-транспортном происшествии рассказали очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам авторов публикации, за рулем элитной иномарки сидела девушка, которая на большой скорости решила объехать небольшое ДТП и снесла капот разворачивавшейся перед ней «Шкоде».

Затем, не успев затормозить, внедорожник «собрал» еще три автомобиля, припаркованных на противоположной стороне улицы. Свидетели считают, что, учитывая последствия столкновения, дама за рулем «Лексуса» ехала со скоростью около ста километров в час. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе на КАД столкнулись два грузовика — движение транспорта на этом участке приостановлено.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария васильевский остров массовое дтп новости спб санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Акционеры «Метростроя» не собрали кворум для избрания членов ...
В Ленобласти погрузчик наехал на женщину
Строительство ЗАГСа на улице Доблести завершат к концу года
Сегодня аэропорт Пулково обслужит более 360 рейсов на прилет и вылет
На Васильевском острове Lexus, объезжая мелкое ДТП, собрал «паровозик»
Комитет по благоустройству: предложений по вертикальному озеленению от ...
В Выборгском районе на КАД столкнулись два грузовика
Клафути, тарт татен, шарлотка. Три необычных пирога на Яблочный Спас