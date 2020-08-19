В Выборгском районе на КАД столкнулись два грузовика

На КАД нередко случаются ДТП из-за неосторожности водителей, движущихся по скоростной трассе. Фото: Baltphoto

На КАД нередко случаются ДТП из-за неосторожности водителей, движущихся по скоростной трассе. Фото: Baltphoto

В среду, 19 августа, около 9:30 в Выборгском районе Северной столицы на Кольцевой автодороге (КАД) произошло ДТП с участием двух большегрузов.

Дорожный инцидент случился на 12-м километре трассы, в месте проведения дорожных работ. Как информируют в отеле пропаганды городского управления ГИБДД, столкнулись два грузовых автомобиля. В результате ДТП 41-летний водитель одного из грузовиков получил травмы средней тяжести. О его состоянии пока ничего неизвестно.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия, движение транспорта на данном участке КАД огранчено. Обстоятельства столкновения выясняются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18 августа на Мурманском шоссе иномарка повисла на отбойнике после столкновения с фурой. О пострадавших ничего неизвестно.