На Мурманском шоссе иномарка повисла на отбойнике после ДТП с фурой

На Мурманском шоссе иномарка повисла на отбойнике после ДТП с фурой
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На Мурманском шоссе среди ночи произошло серьезное ДТП. Иномарка повисла на отбойнике.

Дорожный инцидент случился во вторник, 18 августа, на участке перед съездом на поселок имени Морозова. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Легковушка висит на отбойнике, без морды», — написал автор записи.

В Сети также добавили, что на встречной полосе стоит второй участник аварии — фура. Обстоятельства столкновения транспортных средств и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на трассе «Кола» с Lada и Iveco пострадала трехлетняя девочка. Ребенку потребовалась помощь врачей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп мурманское шоссе происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Мурманском шоссе иномарка повисла на отбойнике после ДТП с фурой
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за опасного явления
Спасатели эвакуировали жильцов дома во Всеволожске из-за пожара в квартире
На Выборгском шоссе пять спасателей тушили полыхающий Ford
В ДТП на трассе «Кола» с Lada и Iveco пострадала трехлетняя девочка
В Пулково во вторник отменили 26 рейсов
Россиянка ожила в морге, хотя ее считали мертвой
Подписчики раскритиковали Бородину, жалующуюся на отдых в Крыму