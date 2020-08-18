На Мурманском шоссе иномарка повисла на отбойнике после ДТП с фурой

На Мурманском шоссе среди ночи произошло серьезное ДТП. Иномарка повисла на отбойнике.

Дорожный инцидент случился во вторник, 18 августа, на участке перед съездом на поселок имени Морозова. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Легковушка висит на отбойнике, без морды», — написал автор записи.

В Сети также добавили, что на встречной полосе стоит второй участник аварии — фура. Обстоятельства столкновения транспортных средств и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на трассе «Кола» с Lada и Iveco пострадала трехлетняя девочка. Ребенку потребовалась помощь врачей.