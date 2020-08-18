В ДТП на трассе «Кола» с Lada и Iveco пострадала трехлетняя девочка

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с участием двух машин. В результате пострадали два человека, в том числе 3-летняя девочка.

Авария случилась в понедельник, 17 августа, на 34-м километре трассы «Кола». Дорогу не смогли поделить водители машин марок Lada Largus и Iveco.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, по предварительной информации, 53-летний водитель за рулем Iveco при перестроении не предоставил дорогу Lada, которая имела преимущество. В результате столкновения пострадали 47-летняя женщина-водитель второго авто и ее несовершеннолетний пассажир.

Пострадавшим потребовалась медпомощь. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства, которые повлияли на случившееся.

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