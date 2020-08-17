В Приморском районе автобус сбил велосипедиста

Дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и велосипедиста произошло в понедельник, 17 августа, в пять часов вечера.

По предварительной информации, столкновение произошло на улице Шаврова вне зоны пешеходного перехода в момент, когда 22-летний велосипедист, катаясь по тротуару, решил съехать на проезжую часть. За рулем автобуса, который сбил парня на двухколесном транспорте, находился 41-летний мужчина. Водитель МАЗа и его пассажиры никак не пострадали, чего нельзя сказать о велосипедисте, который получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Лобовое стекло оказалось значительно повреждено, что может свидетельствовать о серьезной силе удара. Об этом сообщает Управление ГИБДД России по Петербургу.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются все причины и обстоятельства, которые повлияли на случившееся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ГИБДД уточнили информацию о смертельном ДТП на Суздальском.