В ГИБДД уточнили информацию о смертельном ДТП на Суздальском

В ГИБДД уточнили информацию о смертельном ДТП на Суздальском
ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Фото: pixabay

На Суздальском проспекте в вечернее время произошло смертельное ДТП с участием пешехода. В УГИБДД по Петербургу уточнили информацию о случившемся.

Трагедия произошла в воскресенье, 16 августа. В пресс-службе ведомства опровергли слова очевидцев о погибшем и пострадавших велосипедистах. По официальной информации, погиб один человек 1969 года рождения, которого сбила молодая жительница за рулем Mercedes.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 23-летняя женщина, управляя иномаркой, наехала на мужчину. От полученных травм пешеход скончался. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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