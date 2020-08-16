В ГИБДД уточнили информацию о смертельном ДТП на Суздальском

На Суздальском проспекте в вечернее время произошло смертельное ДТП с участием пешехода. В УГИБДД по Петербургу уточнили информацию о случившемся.

Трагедия произошла в воскресенье, 16 августа. В пресс-службе ведомства опровергли слова очевидцев о погибшем и пострадавших велосипедистах. По официальной информации, погиб один человек 1969 года рождения, которого сбила молодая жительница за рулем Mercedes.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 23-летняя женщина, управляя иномаркой, наехала на мужчину. От полученных травм пешеход скончался. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.