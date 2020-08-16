Автоледи на Mercedes насмерть сбила пешехода на Суздальском

В Выборгском районе Петербурга автоледи сбила пешехода. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Трагедия случилась в воскресенье, 16 августа, у дома №1 на Суздальском проспекте. Около 18:44 23-летняя женщина за рулем Mercedes совершила наезд на пешехода. 51-летний мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Как сообщили в УГИБДД по городу, в результате ДТП мужчина погиб.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице арестовали водителя, который протащил по асфальту инспектора ДПС. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.