В Петербурге арестовали водителя, который протащил по асфальту инспектора ДПС

Кадр из видео, предоставленного МВД. Скриншот: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Кадр из видео, предоставленного МВД. Скриншот: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Ленинский районный суд сегодня, 16 августа, принял решение арестовать на два месяца водителя BMW, который применил насилие в отношении представителя власти. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что все случилось накануне, 15 числа. Водитель вместо того, чтобы выполнить требования инспектора ГИБДД, защемил руку сотрудника правоохранительных органов и проволок его по асфальту 700 метров. По предварительным данным, обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения.

На допросе мужчина сначала отрицал свою вину, отмечая, что не видел, что руку полицейского зажало. Затем признался во всем и раскаялся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге водитель BMW протащил по дороге инспектора ДПС.