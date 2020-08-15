В Петербурге водитель BMW протащил по дороге инспектора ДПС

В Северной столице мужчина на BMW совершил наезд на инспектора ГИБДД, когда тот оформлял нарушение. Пострадавшего протащило за автомобилем по асфальту несколько метров.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, автомобилист, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения. Дорожный инцидент произошел около 5:30 утра в субботу, 15 августа, на набережной Обводного канала. Инспектор ДПС остановил иномарку BMW 730 с архивными номерами.

Пока сотрудники дорожной полиции проверяли документы владельца автомобиля, тот пересел за руль и завел машину. Инспекторы пытались противостоять побегу, в результате одному из них, 38-летний лейтенант полиции, зажало руку оконным стеклом. В таком состоянии водитель протащил пострадавшего по дороге на большой скорости примерно 700 метров и скрылся с места происшествия. Состояние получившего травмы сотрудника полиции оценивается, к счастью, как удовлетворительное. Преступника ищут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волхове задержали 19-летнего угонщика «Шевроле».