В Волхове полиция задержала 19-летнего угонщика «Шевроле»

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Фото: pixabay.com

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Фото: pixabay.com

В городе Волхов возле дома №19 по Молодежной улице 12 августа был похищен легковой автомобиль «Шевроле Ланос». Полиция 14 августа задержала угонщика.

По информации пресс-службы главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти, об исчезновении автомобиля заявила его владелица, 25-летняя жительница Волхова. Девушка оценила материальный ущерб в 300 тысяч рублей. Вечером того же дня владелица иномарка сама разыскала угнанный автомобиль.

В пятницу сотрудники правоохранительных органов в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали 19-летнего безработного молодого человека, которого подозревают в совершении угона. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе Ленобласти водитель грузовика устроил смертельное ДТП и уехал.