В Ленобласти автомобилист устроил смертельное ДТП и скрылся

В Ленобласти автомобилист устроил смертельное ДТП и скрылся
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Фото: Baltphoto

В пятницу, 14 августа, в Кировском районе Ленинградской области неизвестный водитель грузовика по касательной задел «Рено Логан» и скрылся, но его действия привели к смертельной аварии.

О дорожно-транспортном происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По информации правоохранителей, неустановленный водитель на также неустановленном грузовом автомобиле по касательной задел «Рено Логан», которым управляла 60-летняя пенсионерка.

В результате легковушку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с движущимся «Фольксваген Транспортер», за рулем которого находился 48-летний владелец авто. Водитель «Рено Логан» скончалась на месте от полученных травм, водитель «Фольксвагена» и его 47-летняя пассажирка попали в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Волхонском шоссе третьи сутки лежит перевернувшийся большегруз.

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