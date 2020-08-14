«Давно лежит»: упавший на бок грузовик на Волхонском шоссе автомобилисты наблюдают уже третьи сутки

На Волховском шоссе произошло ДТП с участием большегруза — грузовик упал на бок. Позже очевидцы рассказали, что машина «отдыхает» в таком положении уже несколько дней.

Об этом стало известно в пятницу, 14 августа. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Поздним вечером стало известно, что транспортное средство завалилось на бок на правой полосе магистрали при выезде из города Пушкин. Однако позже в комментариях к записи появилась информация, что грузовик лежит в подобном положении уже как минимум трое суток.

«Давно лежит», — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на набережной Фонтанки двое мальчиков на велосипеде угодили под машину. В результате дорожного инцидента несовершеннолетние получили травмы средней тяжести. По факту случившегося проводится проверка.