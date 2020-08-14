На набережной Фонтанки двое мальчиков на велосипеде угодили под машину

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с участием велосипеда. На двухколесном транспорте передвигались сразу два человека.

Авария случилась в пятницу, 14 августа, около 18:20 у дома №133 по набережной реки Фонтанки. Транспортные средства двигались в попутном направлении.

Как сообщили в УГИБДД по городу, по предварительным данным, 57-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2104», столкнулся с 15-летним велосипедистом и его 7-летним пассажиром.

В результате дорожного инцидента оба мальчика получили травмы средней тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Большой Зелениной Volkswagen сбил велосипедистку на пешеходном переходе.