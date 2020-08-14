На Большой Зелениной Volkswagen сбил велосипедистку на пешеходном переходе

На Большой Зелениной Volkswagen сбил велосипедистку на пешеходном переходе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипеда. Водители не поделили дорогу в зоне пешеходного перехода.

Авария случилась в пятницу, 14 августа, на Большой Зелениной улице. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, автомобилист за рулем Volkswagen Polo «не пропустил девушку на велосипеде». Свидетели случившегося добавили, что она, возможно, получила травму ноги, поскольку ее подняли прохожие, после чего посадили в машину.

Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что погибшего водителя Mercedes пришлось «вырезать» из авто после ДТП. Есть пострадавшие, среди них ребенок.

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