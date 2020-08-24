Gazeta.SPb.ru рассказывает, как своими силами восстановить старинный декор в петербургских парадных

В редакцию Gazeta.SPb.ru обратились читатели, которые хотят восстановить элементы старинного декора в парадной своего дома, но не знают, с чего начать. Также они опасаются, что их труды могут быть уничтожены, например, во время капитального ремонта. Gazeta.SPb.ru составила инструкцию, как правильно действовать и в какой последовательности — с помощью петербуржца Даниэля Лурье, недавно восстановившего исторический тамбур в парадной дома на Лахтинской улице, 20 в Петроградском районе.

Первое, на что обращает внимание читателей Gazeta.SPb.ru Даниэль Лурье, — каждый случай индивидуален. Поэтому порядок действий может быть разным. Например, петербуржцу не пришлось согласовывать свои работы с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Дом на Лахтинской, 20 не является памятником.

Логично предположить, что о своих планах относительно парадной стоит поставить в известность жилкомсервис или управляющую компанию. А также соседей: их следует предупредить о сроках начала и окончания работ, времени суток, в которое они будут производиться и конкретных действиях.

«Например, не все люди понимают, что железная дверь менее безопасна и хуже держит тепло, чем деревянная», — отметил в разговоре с корреспондентом Gazeta.SPb.ru Даниэль Лурье.

Возможно, кто-то считает, что сделать новое проще, чем восстановить старое. Так вот для воссоздания старинных элементов вам понадобится такой специалист, который понимает, что подлинное гораздо ценнее так называемого новодела.

«Выкидывать и делать новодел — это варварство: ничем не лучше, чем ставить железяку», — считает Даниэль Лурье.

А перед тем как вдохнуть жизнь в старинную вещь, придется поднять исторические документы и фотографии. Ведь именно в них зафиксирован изначальный внешний вид того или иного предмета. Все это можно поискать в классических архивах или оцифрованных каталогах, а также на интерактивных картах, изучая панорамы улиц или поинтересоваться у соседей, давно проживающих в доме. Не страшно, если поиски не увенчались успехом: реконструкцию можно сделать, так сказать, в духе времени, обратившись к соответствующим экспертам.

По словам Даниэля Лурье, по такому же принципу можно восстановить и другие элементы парадной: изразцовые печи, лепнину на стенах, оконные рамы, перила и пр. Например, в планах у петербуржца — привести в порядок метлахскую плитку на первом этаже дома на Лахтинской, 20. Сейчас она в плохом состоянии: кое-где треснула, а где-то вовсе рассыпалась.

Даниэль Лурье задался целью восстановить старинный тамбур, дубовую дверь которого в начале 90-х скрыли за металлической дверью, два года назад. Примерно в это же время композиция лишилась еще одного элемента — витражей. Благодаря случаю их удалось найти. Этим летом реставрационные работы успешно завершились.