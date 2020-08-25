Экс-супруг Айзы грозится отобрать у нее младшего сына

Блогер пожаловалась своим подписчикам на непростую ситуацию.

Телеведущая и блогер Айза Анохина шокировала поклонников неожиданной новостью: ее экс-супруг пытается отобрать у нее младшего сына. Новостью артистка поделилась в Instagram-аккаунте. Она отметила, что это – ее самый большой страх. Айза не может представить, как будто жить без своего ребенка. Блогер добавила, что находится в непростой ситуации и не понимает, что делать. С одной стороны, Айза хочет, чтобы сын и отец общались, с другой, ей постоянно страшно, что мальчика отнимут.

«Сердце болит. И мой самый страшный сон сейчас воплощается в жизнь»,

— поделилась знаменитость.

Подписчики поддержали телеведущую, а также напомнили, что довольно часто суд оставляет детей с матерью, так что переживать не о чем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Айза призналась в интимной связи с женщиной.