Айза призналась в интимной связи с женщиной

Айза Анохина сделала откровенное признание. Певица рассказала поклонникам об интимной близости с женщиной.

Блогер предложила подписчикам сыграть в игру «Было/не было» — они предлагают ситуацию, она делает признание. На пикантные вопросы она отвечала в своем Instagram-аккаунте.

В ходе игры звезда в том числе призналась, что ей приходилось изменять, лицемерить, воровать, терять ребенка, врать на своем шоу, заниматься сексом с женщиной, смотреть порнографию с парнем, быть задержанной правоохранительными органами, любить Майами, имитировать оргазм, есть еду, упавшую на пол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Айза извинилась за слова, сказанные о войне в Чечене. Она отметила, что больше не будет затрагивать эту тему.