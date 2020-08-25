В Пулково второй день подряд нет отмененных рейсов

Во вторник в расписании Пулково не ожидается никаких изменений. Самолеты вылетят согласно данным, представленным на официальном сайте петербургского аэропорта.

Сегодня, 25 августа, абсолютно все рейсы на прилет и вылет достигнут пункта назначения. Вполне возможно, что стабильная работа объясняется тем, что аэропорт исключил из расписания рейсы за рубеж.

Путешественники своевременно отправятся в Архангельск, Уфу, Анапу, Бодрум, Калининград, Симферополь, Чебоксары и другие города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что впервые за долгое время воздушные ворота Северной столицы работают в штатном режиме: в пиковый период пандемии COVID-19 ввиду закрытых границ и оптимизации полетов ежедневно отменялось несколько десятков рейсов.