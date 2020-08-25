В Петербурге увеличилось число жертв массовой аварии с бензовозом на КАД

Авария с участием бензовоза на Кольцевой автодороге унесла жизни трех человек. Ранее сообщалось об одном погибшем.

По информации отдела пропаганды регионального УГИБДД, число жертв массового дорожно-транспортного происшествия увеличилось до трех. На месте происшествия погиб водитель «Газели». В больнице скончались госпитализированные пассажир «Газели» и старший лейтенант полиции Александр Козин, который был в автомобиле Dodge. У инспектора ГИБДД остались жена и пятилетний ребенок.

Все произошло днем 24 августа на 48-м километре внутреннего кольца КАД. Предварительно, водитель автомобиля Skoda врезался в бензовоз. Ударом обе машины через ограждение отбросило на внешнюю сторону КАД. Там машины протаранили еще семь автомобилей.

Водитель «Газели» скончался на месте, пятерых госпитализировали в городские больницы. Сегодня стало известно, что двое из них, которые были в критическом состоянии, не выжили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что протяженность пробки, возникшей из-за массовой аварии на КАД, достигла 11 км.