В Петербурге увеличилось число жертв массовой аварии с бензовозом на КАД

В Петербурге увеличилось число жертв массовой аварии с бензовозом на КАД
ДТП на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Авария с участием бензовоза на Кольцевой автодороге унесла жизни трех человек. Ранее сообщалось об одном погибшем.

По информации отдела пропаганды регионального УГИБДД, число жертв массового дорожно-транспортного происшествия увеличилось до трех. На месте происшествия погиб водитель «Газели». В больнице скончались госпитализированные пассажир «Газели» и старший лейтенант полиции Александр Козин, который был в автомобиле Dodge. У инспектора ГИБДД остались жена и пятилетний ребенок.

Все произошло днем 24 августа на 48-м километре внутреннего кольца КАД. Предварительно, водитель автомобиля Skoda врезался в бензовоз. Ударом обе машины через ограждение отбросило на внешнюю сторону КАД. Там машины протаранили еще семь автомобилей.

Водитель «Газели» скончался на месте, пятерых госпитализировали в городские больницы. Сегодня стало известно, что двое из них, которые были в критическом состоянии, не выжили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что протяженность пробки, возникшей из-за массовой аварии на КАД, достигла 11 км.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бензовоз гибель кад массовая авария новости спб смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шведские ученые раскрыли причину опасной формы коронавируса
Коронавирус с букетом цветов 1 сентября: реально ли передать инфекцию
«Ленэнерго» надеется сохранить граффити Сергея Бодрова и Зинаиды ...
Авиакомпания Finnair отменила сентябрьские полеты в Петербург
В Ленобласти бывший замглавы регионального УФСИН осужден за убийство ...
В Петербург привезли более 177 тонн конины из Латинской Америки
«Теплосеть» повторно проверит трубы в двух районах Петербурга
В Петербурге увеличилось число жертв массовой аварии с бензовозом на КАД