Протяженность пробки, возникшей из-за массовой аварии на КАД, достигла 11 км

Водители оказались в затруднительном положении из-за смертельного ДТП, произошедшего сегодня днем, 24 августа, на внешней стороне КАД.

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад» актуальным на 18:15, на 93 км внешнего кольца КАД транспортные средства могут двигаться лишь по третьей и четвертой полосе движения. На всех остальных путь перекрыт автомобилями-участниками аварии.

Из-за произошедшего, длина транспортного затора составляет 11 км. Владельцам транспортных средств советуют избегать данного участка в своем маршруте следования и использовать альтернативные варианты.

На месте аварии до сих пор работают правоохранители, которые выясняют причины трагедии, унесшей жизнь одного человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны подробности смертельной аварии на внешней стороне КАД.