Стали известны подробности смертельной аварии на внешней стороне КАД

Массовая авария на кольцевой автодороге произошла в понедельник, 24 августа, в 2 часа дня.

Согласно информации, представленной правоохранительными органами, на 48 км КАД во Всеволожском районе 49-летний водитель автомобиля «Шкода» врезался в грузовик «Вольво», в котором за рулем находился 45-летний мужчина. Из-за силы столкновения, обе машины пробили ограждения и вылетели в зону встречного движения на внешней стороне КАД, где столкнулись с еще 7 автомобилями. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

К несчастью, ДТП унесло жизнь одного человека — водителя «ГАЗели», он умер на месте до прибытия врачей скорой-помощи. В общей сложности, в аварии пострадало 5 человек. С различными травмами они направлены в городские стационары для лечения.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в массовом ДТП с бензовозом на КАД погиб один человек.