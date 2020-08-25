В России зарегистрирована вакцина от коронавируса в виде порошка

Министерство здравоохранения официально зарегистрировало препарат от коронавирусной инфекции в сухой форме.
Речь идет о порошке, из которого в дальнейшем производится раствор для внутримышечного введения.
Клинические испытания лекарства, которые прошли летом в МГМУ имени Сеченова, подтвердили его безопасность. У всех участников исследований выработался иммунитет к патогену, что позволило подтвердить эффективность российской разработки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отметим, что во вторник, 25 августа, центр имени Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные испытания препарата. Уже в начале сентября медработники начнут ставить вакцину добровольцам. Выход разработки центра в гражданский оборот запланирован на конец сентября.
Напомним, Россия стала первой страной, которая успешно разработала и зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препаратом «Спутник V» уже заинтересовалось множество стран.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайская вакцина от коронавируса появится на рынке в конце декабря.