В России зарегистрирована вакцина от коронавируса в виде порошка

Вакцина нужна, чтобы вернуться к спокойной жизни. Фото: Pixabay

Вакцина нужна, чтобы вернуться к спокойной жизни. Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения официально зарегистрировало препарат от коронавирусной инфекции в сухой форме.

Речь идет о порошке, из которого в дальнейшем производится раствор для внутримышечного введения.

Клинические испытания лекарства, которые прошли летом в МГМУ имени Сеченова, подтвердили его безопасность. У всех участников исследований выработался иммунитет к патогену, что позволило подтвердить эффективность российской разработки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, что во вторник, 25 августа, центр имени Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные испытания препарата. Уже в начале сентября медработники начнут ставить вакцину добровольцам. Выход разработки центра в гражданский оборот запланирован на конец сентября.

Напомним, Россия стала первой страной, которая успешно разработала и зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препаратом «Спутник V» уже заинтересовалось множество стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайская вакцина от коронавируса появится на рынке в конце декабря.