Эксперты рассказали, какие сообщения нельзя хранить в телефоне

Некоторые sms-сообщения должны моментально удаляться с устройств из соображения безопасности, чтобы ими не смогли завладеть мошенники.

Информацию личного характера, включающую в себя пароли и детали различных операций с деньгами необходимо сразу же чистить из памяти телефона. На самом устройстве же лучше включить защиту в виде защитного кода или графического рисунка. Об этом сообщает «Прайм» с ссылкой на директора института IT университета «Синергия» Станислава Косарева.

Сообщения от банков с одноразовыми кодами для подтверждения списания средств также необходимо удалять. Различные ссылки на личные кабинеты тоже не должны храниться в свободном доступе, иначе мошенники, завладев телефоном, смогут получить и их.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что WhatsApp будет бороться с фейковыми сообщениями. Речь идет о проверке сообщений, которые были пересланы много раз.