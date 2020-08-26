В Петербурге продолжают ловить гидроциклистов-нарушителей

Транспортная полиция провела очередной профилактический рейд в акватории рек Петербурга. Об этом сообщили в УТ МВД по СЗФО.

Так, в акватории Малой Невы правоохранители поймали 30-летнего жителя Сочи, который катался на гидроцикле. У него не было прав на управление таким судном. Такого же нарушителя, 42-летнего петербуржца, выявили в акватории Малой Невки.На мужчин составили административные протоколы. Им грозят штрафы в размере до 15 тыс. рублей.

Кроме того, в акватории Невы выявили маломерное судно, которым управлял 36-летний петербуржец. Оказалось, что плавсредство не прошло обязательный техосмотр и не было зарегистрировано. Ему грозит административный штраф в размере до 20 тыс. рублей.

Вместе с тем, на Неве заметили 27-летнего москвича, который забыл взять с собой удостоверение на право управления маломерным судном. На него также составили административный протокол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по рекам и каналам Петербурга запустят пассажирские электросудна.