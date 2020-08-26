Пандемия Covid-19 не смогла отпугнуть абитуриентов от поступления в медицинские вузы Петербурга

В Петербурге, несмотря на пандемию коронавируса, как и ранее растет количество желающих поступить в медицинские вузы.

В этом году Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова получил около 18 тысяч заявлений на поступление (против традиционных 12 тысяч), большая часть которых, примерно 12 тысяч, пришлась на бюджет, а остальные, 6,5 тысяч, — на контракт. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал проректор по учебной работе вуза Андрей Ярёменко. Он признался, что у учебного учреждения были опасения, связанные с новостями о ЕГЭ по химии. Но несмотря на то, что многие ребята не смогли решить пресловутое 34 задание, баллы по этому предмету оказались достаточно высокими. Сегодня в Первый мед зачислено уже 1039 человек.

«С точки зрения особенностей психологического потенциала будущих студентов на фоне Covid-19 мы боялись, что будет некоторое снижение поступления, потому что не все молодые люди готовы к тому подвигу, который проявили наши студенты, ординаторы и преподаватели. Но, оказалось, наши опасения в общем и целом были напрасны, конкурс выше примерно на 20%, что не может не радовать», — отметил проректор по учебной работе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Андрей Ярёменко.

25-процентное увеличение числа заинтересованных в медицинском образовании абитуриентов отметили в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. По словам ответственного секретаря его приемной комиссии Виктора Пузырева, самыми востребованными направлениями оказались лечебный отдел, стоматология и педиатрия.

Похожий интерес проявили поступающие в Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова. По данным проректора по учебной работе вуза Сергея Артюшкина, количество поданных на поступление заявлений не стало ниже традиционных 9 тысяч.

«Общее количество желающих учиться в медицинском вузе осталось, я считаю, на стабильно высоком уровне. И несмотря на все сложности приемной кампании на сегодняшний день мы выполняем все контрольные цифры приема. А для каждого государственного вуза это имеет принципиальное значение», — подчеркнул он.

Государственные программы в области здравоохранения и медицинских наук реализует и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Отметим, что у вуза есть медицинский колледж, программы специалитета, ординатуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

«Одиннадцать факультетов классического университета сегодня готовят фундамент наших будущих врачей. Химики, физики, математики, биологи: со всеми направлениями, которые очень интересуют нашу медицину. Это очень серьезно. Хочу сказать, что качество наших абитуриентов подтверждается качеством наших выпускников. В этом году уже треть наших выпускников получила красные дипломы», — отметил декан Медицинского факультета СПбГУ Петр Яблонский.

По его словам, вуз в этом году получил двух-, а то и трехкратный прирост желающих учиться на всех направлениях медицинского образования.

Повышение качества абитуриентов отметил Институт медицинского образования Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова. Как рассказала его директор Елена Пармон, средний балл в вузе пока не подсчитывали, однако известно, что минимальный проходной составил 280. Среди поступающих было много 300-балльников. Отметим, что институт участие в наборе на специалитет лечебного отдела принимает лишь третий год. Поэтому он пока только накапливает опыт работы с, так сказать, вчерашними школьниками. Зато у учебного учреждения уже есть большой опыт в приемной кампании, в частности — наборе в ординатуру.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, в каком формате начнутся и будут проходить лекции в петербургских вузах.