Пандемия Covid-19 не смогла отпугнуть абитуриентов от поступления в медицинские вузы Петербурга

Пандемия Covid-19 не смогла отпугнуть абитуриентов от поступления в медицинские вузы Петербурга
Медицинские вузы Петербурга отметили рост числа абитуриентов. Фото: Pixabay

В Петербурге, несмотря на пандемию коронавируса, как и ранее растет количество желающих поступить в медицинские вузы.

В этом году Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова получил около 18 тысяч заявлений на поступление (против традиционных 12 тысяч), большая часть которых, примерно 12 тысяч, пришлась на бюджет, а остальные, 6,5 тысяч, — на контракт. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал проректор по учебной работе вуза Андрей Ярёменко. Он признался, что у учебного учреждения были опасения, связанные с новостями о ЕГЭ по химии. Но несмотря на то, что многие ребята не смогли решить пресловутое 34 задание, баллы по этому предмету оказались достаточно высокими. Сегодня в Первый мед зачислено уже 1039 человек.

«С точки зрения особенностей психологического потенциала будущих студентов на фоне Covid-19 мы боялись, что будет некоторое снижение поступления, потому что не все молодые люди готовы к тому подвигу, который проявили наши студенты, ординаторы и преподаватели. Но, оказалось, наши опасения в общем и целом были напрасны, конкурс выше примерно на 20%, что не может не радовать», — отметил проректор по учебной работе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Андрей Ярёменко.

ПСПбГМУ им. И. П. Павлова. Фото: Википедия

25-процентное увеличение числа заинтересованных в медицинском образовании абитуриентов отметили в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. По словам ответственного секретаря его приемной комиссии Виктора Пузырева, самыми востребованными направлениями оказались лечебный отдел, стоматология и педиатрия.

Один из корпусов СПбГПМУ. Фото: Википедия

Похожий интерес проявили поступающие в Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова. По данным проректора по учебной работе вуза Сергея Артюшкина, количество поданных на поступление заявлений не стало ниже традиционных 9 тысяч.

«Общее количество желающих учиться в медицинском вузе осталось, я считаю, на стабильно высоком уровне. И несмотря на все сложности приемной кампании на сегодняшний день мы выполняем все контрольные цифры приема. А для каждого государственного вуза это имеет принципиальное значение», — подчеркнул он.

СЗГМУ им. Мечникова. Фото: Википедия

Государственные программы в области здравоохранения и медицинских наук реализует и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Отметим, что у вуза есть медицинский колледж, программы специалитета, ординатуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

«Одиннадцать факультетов классического университета сегодня готовят фундамент наших будущих врачей. Химики, физики, математики, биологи: со всеми направлениями, которые очень интересуют нашу медицину. Это очень серьезно. Хочу сказать, что качество наших абитуриентов подтверждается качеством наших выпускников. В этом году уже треть наших выпускников получила красные дипломы», — отметил декан Медицинского факультета СПбГУ Петр Яблонский.

По его словам, вуз в этом году получил двух-, а то и трехкратный прирост желающих учиться на всех направлениях медицинского образования.

Санкт-Петербургский государственный университет. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Повышение качества абитуриентов отметил Институт медицинского образования Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова. Как рассказала его директор Елена Пармон, средний балл в вузе пока не подсчитывали, однако известно, что минимальный проходной составил 280. Среди поступающих было много 300-балльников. Отметим, что институт участие в наборе на специалитет лечебного отдела принимает лишь третий год. Поэтому он пока только накапливает опыт работы с, так сказать, вчерашними школьниками. Зато у учебного учреждения уже есть большой опыт в приемной кампании, в частности — наборе в ординатуру.

Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Фото: Википедия

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, в каком формате начнутся и будут проходить лекции в петербургских вузах.

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