Игра «Зенит» — «Динамо» станет одной из шести встреч, завершающих программу 5-го тура РПЛ

Пятый тур Российской премьер-лиги РПЛ завершится в среду, 26 августа, шестью встречами.

Сегодня играть будут «Краснодар» и московский ЦСКА (20:30 мск), столичное «Динамо» и петербургский «Зенит» (20:45 мск), московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат» (18:30 мск), казанский «Рубин» и «Уфа» (18:30 мск), волгоградский «Ротор» и столичный «Спартак» (18:30 мск), «Ростов» и екатеринбургский «Урал» (20:30 мск).

Московский «Динамо» располагается на пятом месте в турнирной таблице с семью очками, в то время как «Зенит» лидирует, одержав победу во всех своих матчах.

В составе петербургской команды по первым матчам сезона-2020/21 самым результативным стал лучший нападающий прошлой встречи РПЛ Сердар Азмун. Он забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.

В прошлом сезоне сине-бело-голубые выиграли «Динамо» дважды. Встреча в столице завершилась со счетом 2:0, а в Петербурге — 3:0. Последнюю победу над «Зенитом» москвичи одержали 21 октября 2018 года (1:0).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» сыграет с «Динамо» в лазурной форме.