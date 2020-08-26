В Москве начался матч «Зенит» — «Динамо»

В Москве начался матч &#171;Зенит&#187; &#8212; &#171;Динамо&#187;
Сердар Азмун и Малком. Фото: ФК "Зенит"

В 20:45 по московскому времени петербургский клуб «Зенит» встретится на гостевом поле со столичным «Динамо». Эта игра станет одной из шести встреч, завершающих программу 5-го тура РПЛ.

Футбольные команды сыграют на поле московского стадиона «ВТБ Арена» в среду, 26 августа.

Первыми на поле от «Зенита» выйдут нападающие Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артем Дзюба, полузащитники Малком, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев. На воротах сегодня будет стоять Михаил Кержаков. На обороне играют Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос и Деян Ловрен.

На скамейке запасных сидят Одоевский, Васютин, Терентьев, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Ригони и Шамкин.

В прошлом сезоне подопечные Сергея Семака выиграли «Динамо» дважды. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0, а в Северной столице — 3:0. Последнюю победу над «Зенитом» москвичи одержали 21 октября 2018 года, она закончилась со счетом 1:0.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» сыграет с «Динамо» в лазурной форме.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
динамо зенит рпл футбол


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» думает над покупкой защитника «Ростова»
В омской больнице Навальному сделали десятки анализов
Москвичам предлагают принять участие в тестировании вакцины от коронавируса
В Москве начался матч «Зенит» — «Динамо»
Бокситогорская больница порадовала Дрозденко, но есть к чему стремиться
Горит фура на Московском шоссе: в сторону Петербурга собралась пробка
Дрозденко побывал в Бокситогорском районе
США не хотят российскую вакцину от коронавируса