Полицейские задержали пьяного петербуржца за ложное сообщение об акте терроризма

В Калининском районе Петербурга местная жительница надела на себя взрывчатку. Об этом в полицию сообщил ее пьяный сосед.
Инцидент произошел в среду, 26 августа. В отдел полиции обратился 44-летний мужчина, находящийся в нетрезвом виде. Прибывшие правоохранители задержали его.
Как стало известно gazeta.spb.ru, в отношении звонившего также составлен административный протокол.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «банковские мошенники» списали со счета петербуржца 550 тысяч.