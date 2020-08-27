Полицейские задержали пьяного петербуржца за ложное сообщение об акте терроризма

В Калининском районе Петербурга местная жительница надела на себя взрывчатку. Об этом в полицию сообщил ее пьяный сосед.

Инцидент произошел в среду, 26 августа. В отдел полиции обратился 44-летний мужчина, находящийся в нетрезвом виде. Прибывшие правоохранители задержали его.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в отношении звонившего также составлен административный протокол.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «банковские мошенники» списали со счета петербуржца 550 тысяч.