Полицейские задержали пьяного петербуржца за ложное сообщение об акте терроризма

Полицейские задержали пьяного петербуржца за ложное сообщение об акте терроризма
Полицейские оперативно прибыли к указанному дому. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Калининском районе Петербурга местная жительница надела на себя взрывчатку. Об этом в полицию сообщил ее пьяный сосед.

Инцидент произошел в среду, 26 августа. В отдел полиции обратился 44-летний мужчина, находящийся в нетрезвом виде. Прибывшие правоохранители задержали его.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в отношении звонившего также составлен административный протокол.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «банковские мошенники» списали со счета петербуржца 550 тысяч.

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Полицейские задержали пьяного петербуржца за ложное сообщение об акте терроризма